Серега заявил, что песня «Криминальное чтиво» объясняет его отсутствие на сцене

Рэпер Василий Пархоменко, выступающий под псевдонимом «Серега», ответил на вопрос, почему он ушел со сцены. По словам музыканта, он «просто отлучился», ведь «уходят только лузеры». Он также отметил, что причины этого решения раскрываются в треке «Криминальное чтиво».

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Композиция увидела свет в сентябре: участие в ее записи принял Николай Басков. По словам Сереги, выбор партнера для дуэта пал именно на него, так как исполнитель хита «Золотая чаша» — живой артист, который никогда не поет под фонограмму.

Знаете чем отличается артист, который поет вживую, от того, кто поет под фонограмму? Под фонограмму никто не потеет, лицо даже испариной не покрывается. У Коли всегда испарина. Он старается, отдает себя всего, вот живой артист. русский рэпер Серега

В беседе с порталом «News.ru» Серега также отметил, что композиция также подошла его партнеру идейно. В личной беседе Басков отметил, что «Криминальное чтиво» прекрасно демонстрирует, кем он мечтал стать в детстве.

В прошлом году Басков заявлял, что никогда не страдал от звездной болезни.