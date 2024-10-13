Потерявший сознание на сцене актер рассказал о своем самочувствии

Актер петербургского Театра имени Ленсовета Григорий Чабан, потерявший сознание на сцене во время спектакля, рассказал «Известиям» о своем самочувствии.

По словам артиста, сейчас состояние нормальное, ему сделали компьютерную томографию (КТ), сосуды и анализы в норме.

«Скорее всего, это просто психосоматика», — отметил Чабан, пояснив, что излишне переживал из-за спектакля и перенервничал, поскольку «Трех сестер» не играли с марта. Он также поблагодарил всех сочувствующих.

Артисту стало плохо на сцене 12 октября во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Ему сразу вызвали бригаду скорой помощи и доставили в медицинское учреждение.