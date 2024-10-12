Умер звезда сериалов «След» и «Улица разбитых фонарей» Александр Крючков

На 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, Александр Михайлович Крючков. Его не стало 7 октября, информирует «Московский Комсомолец». Причины его смерти и обстоятельства не уточняются.

© Кино-Театр.ру

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году окончил ГИТИС. Работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драмтеатре.

Наиболее яркие театральные работы Крючкова – это князь Мышкин («Идиот» Ф. Достоевского), Кулигин («Гроза» Н. Островского), Манилов («Мертвые души» Н. Гоголя), Скапен («Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольера), Креон («Медея» Ж. Ануя).

Широкую известность Александру Михайловичу принесли роли в кино. Актер снялся в фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Улицы разбитых фонарей-6», «Золотой туман», «След» и других.

В 1982 году ему было присвоено звание заслуженный артист РСФСР.