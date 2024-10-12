Зверев объяснил, почему отказался от пробежек в парке

Сергей Зверев живет в центре Москвы. Много лет подряд он бегал по утрам в ближайшем парке. Но в последнее время поющий стилист от пробежек отказался. Журналистам «Московского Комсомольца» он рассказал, почему перестал бегать.

«Утречком раньше можно было пробежаться и схуднуть на пару-тройку килограммов. Я так и делал. Потому что это было мое. А в последние годы я понял, что – нет, не мое. Бег мне не подходит. Я пробегусь, а потом понимаю, что очень есть хочу. В результате набирал больше калорий, чем терял во время бега. Плюс ко всему бег, оказывается, вреден для суставов» - объяснил артист.

Зверев заменил утренний бег оздоровительной ходьбой. По его словам, очень удачно.

«Я теперь хожу в образе, гуляю по парку. Если у меня нет концертов и выступлений, то каждый день. В любую погоду. Ходьба полезнее. Аппетит после нее не просыпается. И ты весь день себя хорошо чувствуешь», - констатировал стилист.

Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе с журналистами назвала Сергея Зверева самым благородным и честным человеком в отечественном шоу-бизнесе. По словам Волочковой, несмотря на популярность, Зверев сохранил в себе качества «человечища», которому неведомо чувство зависти.