Известный режиссер высказался о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Известие о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой дошли до известного режиссера Андрея Житинкина. Он раскрыл подробности их расставания, сделав важное заявление.

Житинкин заявил, что кризис в отношениях Бондарчука и Андреевой возник из-за актрисы. Мол, Паулина стала слишком активной и независимой. В итоге Федору стало трудно уживаться со второй женой, пишет "КП".

"Он ее создавал как Галатею, вкладывал в нее, вкладывал. И вдруг она стала очень самостоятельной. Там всегда были творческие стычки", - поведал мужчина.

Впрочем, по его словам, все начинающие артистки только и ждут, когда Бондарчук на них кинет свой взор. Они мечтают оказаться с ним рядом, надеясь таким образом построить успешную карьеру.

Ранее «СП» писала, что политика могла стать между Бондарчуком и Андреевой.