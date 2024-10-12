Бурунов признался, что депрессия привела его  к проблемам с алкоголем

Сергей Бурунов был гостем шоу Вадима Верника. Актер рассказал о своем творческом пути, о карьерных планах и о личных проблемах.

Известность к Бурунову пришла довольно поздно. Цирковая карьера у него не состоялась, режиссеры им не интересовались. Особенно тяжелым стал период с 2013 по 2015 год. Сергей погрузился в глубокую депрессию. Он очень страдал от нереализованности и отсутствия доходов. Начала развиваться алкогольная зависимость, пишет портал vokrug.tv.

«Это было страшное время. Делиться особо не с кем. Внутренняя обида, руки опускались. Были нервные срывы, доставалось близким. Были периоды злоупотребления алкоголем, что скрывать…» — сказал артист.

И лишь тогда, когда в 2016 году на ТНТ вышел сериал «Полицейский с Рублевки», где Бурунов сыграл роль подполковника Яковлева, начался новая жизнь.

У него еще случались срывы, но благодаря востребованности артист удержался на плаву. «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Последний богатырь», «Содержанки» — далеко не полный список фильмографии Бурунова.

Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. О своих романтических отношениях он не распространяется. По мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках, ведь иногда артист не появлялся дома по полгода. Бурунов признался, что думает о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».