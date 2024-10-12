Дакота пожаловалась на балийских вуайеристов

Рита Дакота в личном блоге пожаловалась, что не может спокойно помыться из-за любителей подглядывать. Певица живет на Бали вместе с мужем Федором Белогаем. Об этом рассказывает gazeta.ru.

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Она написала, что их ванная находится на открытом воздухе. И всякий раз, когда Рита идет в душ, появляются незнакомые мужчины, которые подглядывают за ней. В частности, это местные рабочие.

«Строитель тупо стоял, курил и смотрел на меня голую», — поделилась исполнительница.

После жалоб певицы, им поставили бамбуковый забор. Но это совершенно никакая не преграда для навязчивых вуайеристов.

«За этим бамбуком всегда все видно, и мне это очень не нравится, мне супернекомфортно, я чувствую себя небезопасно», — возмутилась. Дакота.

Напомним, что Рита Дакота неоднократно совершенствовала свою внешность у хирурга. Она делала ринопластику, а также меняла форму груди. Кроме того, артистка посещает косметолога, у которого колет «уколы красоты».