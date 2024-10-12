Буйнов опроверг слухи о своей болезни

У Александра Буйнов в свое время была диагностирована онкология. Медики помогли певцу перебороть болезнь, но в течение последних десяти лет в СМИ и социальных сетях появляется информация, что опасное заболевание вновь проявилось.

Сейчас, пишет teleprogramma, вновь появились подобные слухи. Однако заслуженный артист России публично их опроверг.

«Появилась информация, что меня якобы увезли в больницу. Но я сам вернулся домой за рулем в 02:15 ночи после съемок. Так что всем недоброжелателям: я здоров, чтобы вам, так сказать, было не по себе», — заявил Буйнов.

Певец не понимает, почему недоброжелатели стараются выставить его старым и немощным. Несмотря на то, что Александру 74 года, в свободное время он любит заниматься видами спорта, как скалолазание и скайдайвинг.

Недавно певец Александр Буйнов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице и выступил перед военнослужащими.