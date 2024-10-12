Бизнес Никиты Преснякова в России на грани закрытия

Фирма Никиты Преснякова «Нико спорт» работает в убыток, деловые процессы практически приостановлены. «Нико спорт» занимается установкой спортивных площадок, оборудованием их тренажерами. Она сотрудничает с московскими и региональными застройщиками, а также имела госконтракты. Гендиректором компании является супруга Никиты Алена.

Если в 2022 году, пишет gazeta.ru, выручка "Нико спорт" составила 10,5 миллионов рублей, то за прошлый год фирма ушла в минус на миллион. Это немудрено - Никита Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года, с ним уехала и супруга. Теперь старший внук Примадонны пытается строить карьеру за рубежом.

Сейчас музыкант занимается сольной карьерой и производством клипов на заказ.