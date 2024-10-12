Прокуратура возбудила дело на Дудя* после интервью с Лебедевым

Прокуратура привлекла к административной ответственности иноагента Юрия Дудя*, обвинив его в нарушении закона об иноагентах, после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

По данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Дудь* после выхода интервью не указал, что материал произведён и распространяется иностранным агентом.

Блогер Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях

Отмечается, что административное дело возбуждено через месяц после выхода интервью, правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В сентябре в Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа Дудю* в 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в сети.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.