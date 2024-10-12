Подмосковная дача нашей Примадонны уже не первый год «висит» в объявлениях на продажу. Особняк с огромной территорией продают ни мало ни много за 152 млн рублей. Однако любезная исполнительница хита «Айсберг» готова сделать скидку реальному покупателю. Но, претендента на жизнь в замке певицы пока нет.

Недавно в сети всплыла информация, что отсутствие ажиотажа вокруг дачи в Солнечногорске связано с устаревшим дизайном и полуаварийным состоянием. Дело в том, что у замка протекает крыша, а её ремонт встанет новому хозяину в крупную сумму.

Кроме того, внутри дома явно нужен хороший современный ремонт, ведь лампасы и вензеля давно считаются безвкусицей. Несколько дней назад также стало известно, что Пугачева пыталась вывезти из дома антиквариат, который не пропустили на российской таможне из-за отсутствия нужного количества документов. Есть подозрение, что срочный вывоз старинных квартир и драгоценной бытовой утвари связан с тем, что на бережковскую дачу всё-таки нашелся покупатель. Однако ни Алла Борисовна, ни её приближенные люди пока никак комментариев по этому поводу не давали.