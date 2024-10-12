Российская актриса Анастасия Задорожная рассказала, как пережила сильнейший ураган «Милтон». Репортаж с места событий она опубликовала в своем блоге.

Актриса вместе с мужем и новорожденной дочкой проживает во Флориде. В течение суток в ее квартире не было света из-за стихийного бедствия. На опубликованных кадрах Задорожная вышла на балкон квартиры, чтобы осмотреться и рассказать зрителям о том, как обстоят дела в штате. Многие предметы быта и личные вещи людей унесло на улицу. Кроме того, на видео показано, как в квартире от ветра пошатывается люстра.

Патрульный самолет мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья штата Юкатан рыбака, дрейфовавшего на перевернутой лодке после урагана «Милтон».

Ураган «Милтон» начал образовываться в США 6 октября в Мексиканском заливе. Сила стихии оказалась не такой разрушительной, как предполагали эксперты, однако не обошлось без погибших. Подробнее о том, как власти готовились к бедствию и разрушениям, а также данные о последствиях и пострадавших — в материале «Вечерней Москвы».