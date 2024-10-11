Тюрьма, депрессия и смерть: истории трагичных судеб экс-участниц шоу «Пацанки»

В 2016 году на телеканале «Пятница» вышел первый сезон проекта «Пацанки». Создатели шоу планировали сделать настоящих леди из девушек, которые росли в неблагополучных семьях, стали грубыми и жестокими из-за личных трагедий, и искали «успокоения» во вредных привычках. С тех пор вышло уже несколько сезонов проекта, который действительно помог стать женственнее многим участницам. Однако не всем девушкам удалось «закрепить результат» и не вернуться к старому образу жизни. О трагичных судьбах экс-участниц шоу — в материале «Вечерней Москвы».

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Участница седьмого сезона «Пацанок» Юлия Михайлова рассказала на кастинге о своей непростой судьбе: якобы ее мать была деспотом, дед ее домогался, а сестра вынудила зарабатывать на жизнь стриптизом и эскортом. После всех тягот девушка решила отрицать свою женственность. Она прятала волосы под платком, за что и получила прозвище Платок как среди фанатов, так и среди других участниц сезона.

Однако «жуткая история» Михайловой оказалась выдумкой. Девушку заподозрили в обмане и разоблачили на детекторе лжи. Михайлова со скандалом покинула проект в 13-й серии. Вместо популярности, которую обычно приобретают бывшие «пацанки», она получила критику и осуждение. В августе 2023 года Михайлова погибла, выпав с большой высоты — с балкона квартиры в Рязани.

Подруги «пацанки» рассказали, что она увлекалась экстримом и любила бывать на крышах. Возможно, это и стало причиной трагедии. В то же время за час до своей смерти Михайлова отправила подруге СМС-сообщение с текстом: «Я устала». Также в Сети распространились слухи о том, что причиной трагедии могла стать драка.

Регина Колупаева

Регина Колупаева была участницей первого сезона шоу. Ремонт машин был ее главной страстью, и она охотно проводила много времени в гараже. После ремонта Колупаева отдыхала в компании отца и его приятелей. Никто в этой компании не воспринимал ее как девушку. Она хотела попасть на проект, чтобы стать женственнее и вернуться домой другим человеком, однако на проекте надолго не задержалась.

В январе 2022 года Колупаеву задержали в Ленинградской области после семейного скандала. В ходе конфликта с родителями она схватила нож. В итоге отец девушки получил ножевое ранение руки, а ее мать — удар ножом в спину. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. СМИ утверждали, что на момент инцидента Колупаева находилась в наркотическом опьянении.

Заседание суда должно было состояться 6 июля 2023 года по статье «Покушение на убийство» части первой «Умышленное причинение вреда здоровью», однако другие подробности и его итог неизвестны. На сайте ФССП опубликована информация о том, что у Колупаевой есть несколько непогашенных задолженностей по кредитным платежам, неоплаченный штраф от ГИБДД и задолженность по исполнительному делу. На странице бывшей пацанки в соцсети «ВКонтакте» не отображается время, когда она последний раз была в сети, а последняя запись на ее «стене» датируется сентябрем 2023 года.

Анна Тихая стала участницей шестого сезона шоу «Пацанки». Девушка рассказала, что в ее семье все отбывали наказание в местах лишения свободы. Сама она привлекалась к уголовной ответственности по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Девушка состояла в отношениях, в которых у нее родилась дочь. Но ее воспитанием занимались родственники. При этом молодой человек постоянно избивал Тихую, даже когда она была беременная. На проекте она рассказала, что не работала никогда в жизни, но готова ради своего ребенка на все. Тихая отправляла дочери подарки, пока та была с родными, а сама в тот период жила в общежитии.

На проект она пришла с желанием измениться ради своей дочки. Она хотела стать примером для нее и хорошей матерью. Тихая очень не хотела, чтобы ребенок пошел по ее стопам. Однако участие девушки в проекте было довольно коротким. В первом же выпуске она ударила по лицу другую «пацанку», а к четвертой серии стало известно, что она угрожала другим участницам и ей в тайне передавали через забор запрещенные на проекте алкоголь и сигареты.

После «Пацанок» в 2022 году Тихая угодила в больницу, где врачи диагностировали у девушки инсульт. В конце того же года она снова оказалась у врачей из-за неудачной попытки покончить с собой. Девушка наблюдалась в психиатрическом отделении. В начале 2023 года стало известно, что Тихая избила жительницу Москвы, у которой из-за нападения «пацанки» была сломана глазница.

Диана Янголенко

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко пристрастилась к наркотикам рано — в 14 лет. Проблемы с ними неоднократно приводили к ссорам с родными. Устав от скандалов, она ушла жить в притон. Янголенко неоднократно оказывалась в поле зрения полиции. Она сожгла дотла чужую квартиру, занималась воровством — крала куски мяса и мобильные телефоны, и даже угоняла автомобили.

В первом выпуске шоу девушка не дралась с другими участницами, как это сделали многие. Вместо этого она сосредоточила свое внимание на алкоголе в баре. На проекте Янголенко продержалась семь выпусков. После шоу, которое вышло на экраны осенью 2022 года, в январе 2023 СМИ сообщили о том, что в отношении девушки возбудили уголовное дело: она украла электрогитару у знакомого, чтобы подарить ее понравившемуся молодому человеку. Янголенко просила финансовой помощи у подписчиков в социальных сетях на оплату адвоката.

В декабре 2023 года Янголенко заявила, что станет участницей спецоперации на Украине в качестве медсестры. Однако через несколько дней распространилась информация о том, что девушка якобы умерла от отравления самогоном с запрещенными веществами. В конце декабря Янголенко «воскресла», рассказав, что все произошедшее было инсценировкой, призванной показать негативное влияние запрещенных веществ на жизнь человека.

В феврале 2024 года Янголенко задержали. При обыске у нее нашли наркотические вещества. По версии следствия, «пацанка» сбывала наркотики через «тайники» на территории Санкт-Петербурга. В августе Выборгский районный суд Петербурга продлил арест Янголенко до 31 января 2025 года.

Детство будущей победительницы пятого сезона «Пацанок» Анастасии Петровой было тяжелым. Отчим часто бил ее, но ее рассказам об этом никто не верил. Когда девочке исполнилось шесть лет, ее попытался изнасиловать родной дядя. Тогда за Петрову заступилась ее мама. Она ударила мужчину ножом в руку, из-за чего оказалась в тюрьме. Суд передал опеку над девочкой бабушке, но та не захотела воспитывать ребенка. Так Петрова оказалась в детском доме, в котором она научилась защищать себя и бить первой.

Мать «пацанки» умерла, когда та была в детском доме. Ее роль взяла на себя воспитатель детского дома. Общение между ними продолжилось и после того, как Петрова покинула воспитательное учреждение.

После проекта девушка продолжила работать над собой и развиваться. Она помирилась с бабушкой, с которой долгое время не общалась, — когда «пацанка» была в детдоме, ее хотели удочерить, но бабушка была против этого.

В 2023 году Петрова призналась, что работает с психиатром. Оказалось, что девушка довела себя до депрессии и тревоги переживаниями по поводу своего веса и ограничениями в еде. Она осознала, что итогом этого будет расстройство пищевого поведения (РПП). Благодаря работе со специалистом Петрова начала постепенно менять свое отношение к еде и рассказала в блоге, что жалеет, что не обратилась к врачу раньше.