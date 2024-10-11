В окружении Пугачевой объяснили, почему Галкин* хочет вернуться в Россию

Уехавшие из России и признанные иностранными агентами артисты, в том числе юморист Максим Галкин (*внесен Минюстом РФ в список иноагентов), хотят вернуться из-за потерянных заработков, заявил бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. По его словам, которые приводит URA.RU, размеры гонораров, которые супруг певицы Аллы Пугачевой получал на родине, «представить невозможно».

У него такие гонорары были — представить невозможно. За один корпоратив он получал по €120 тысяч (более 12 млн рублей по текущему курсу). За ведение двух программ на Первом канале получал €50 тысяч (почти 5 млн рублей), — рассказал продюсер.

Писатель Захар Прилепин ранее заявил, что Пугачева и Галкин не смогут построить карьеры за рубежом. По его словам, большинство уехавших из России артистов не вписались в западную культуру и медленно «опускаются на дно». Прилепин подчеркнул, что об этом нужно напоминать другим деятелям культуры.