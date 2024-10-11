Предали Маслякова: составлен список звезд КВН, которые стали врагами России

Многие нынешние знаменитости прославились благодаря КВН, в их числе президент Украины Владимир Зеленский и признанные Минюстом РФ иностранные агенты Семен Слепаков, Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Как они стали врагами России?

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Что Зеленский делал в КВН

Будущий президент Украины в 1996 году начал выступать в КВН в составе команды «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Первое время он занимался постановкой танцевальных номеров, но вскоре начал выступать перед публикой. В 1997 ему вручили титул чемпиона Высшей лиги клуба. Зеленский стал одним из сооснователей и капитаном команды КВН «95 квартал», он также был автором большинства номеров.

Параллельно будущий политик писал сценарии для телевизионных проектов, концертов и праздников. В 2003 году команда Зеленского прекратила выступать в КВН из-за разногласий с ведущим и руководителем проекта Александром Масляковым.

Еще в 1997 году комик шутил в номере «Танчики-солдатики», что Украина будет просить танки у НАТО.

«Украине нужны танчики... Нужны танчики и солдатики... Мы будем брать этих солдатиков, засовывать их в танчики... Они будут ехать сражаться... Танчики тоже будут ехать сражаться... Все будут сражаться... Потому что если на Украине не будет ни танчиков, ни солдатиков, счастья на Украине не будет», — говорил со сцены Зеленский.

В 2003 году на базе команды КВН Зеленский основал компанию по производству развлекательного контента «Студия Квартал-95».

Также он говорил о том, что кредиты, которые Украина возьмет у партнеров, отданы не будут.

«Набрал кредиты, это некрасиво, отдавать будут следующие поколения. Да, некрасиво, но согласитесь: пока мы должны всему миру, они нас не кинут!» — шутил будущий президент.

Со сцены Зеленский даже обращался к президенту России Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович, заберите меня, ну пожалуйста, ну хоть за долги», — сказал он.

После того как Зеленский стал президентом Украины, о нем высказался экс-руководитель КВН Александр Масляков. В частности, его спросили, считает ли себя ответственным за выбор, который сделал украинский народ.

«КВН у Зеленского был лет 20 назад. С тех пор мне не доводилось с ним общаться. <...> К команде „Запорожье — Кривой Рог — Транзит“ Володя примкнул на каком-то этапе. Когда я общался с ним как с кавээнщиком, я видел его талант. Вскоре он смог организовать свое кавээновское пространство, свою команду. И далее все его медийные проекты тоже свидетельствуют, что он умелый организатор. Но теперь это жизнь. Игра закончилась», — говорил Масляков о Зеленском.

Высказал свое мнение о новом президенте Украины в 2019 году и Владимир Путин.

«Зеленский — талантливый человек, я помню его выступление в КВН в Москве где-то в 2000-х годах, все это было талантливо и смешно, но то, что мы сейчас видели [обращение семьи беженцев с юго-востока Украины], — это не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если он уж оказался на посту главы государства, то эти проблемы нужно решать, тем более что в ходе избирательной кампании он об этом говорил», — заявил Путин.

Что Слепаков делал в КВН

Юморист Семен Слепаков в студенчестве играл в КВН. Команда «Сборная Пятигорска» создана на базе Пятигорского государственного университета в 2000 году. Слепаков был ее капитаном с 2000 по 2006 год.

В 2004 году «Сборная Пятигорска» вновь приняла участие в Высшей лиге и по итогам ее финала стала чемпионом. В 2004 и 2005 годах Слепаков с командой выигрывал Большой КиВиН в золотом. На фоне успеха в КВН шоумен Гарик Мартиросян предложил Слепакову переехать в Москву и начал писать шутки для команд КВН, а через полгода вместе с Мартиросяном начал работу над Comedy Club.

В апреле 2023 года Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов. В ведомстве пояснили, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО на Украине, негативно высказывался про россиян.

Одной из причин включения Слепакова стали публикации определенных песен в соцсетях. В частности, упоминалось видео с песней, в которой комик поет про «президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России», а также музыкальные композиции, в которых он «высмеивает» потери среди «российских солдат, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО».

Что Лазарева делала в КВН

Телеведущая Татьяна Лазарева увлеклась актерской игрой в вузе, стала посещать студенческий клуб «Квант», участвовала в капустниках и показывала пародии. Тогда же попала в КВН, стала играть за команду НГУ. В составе коллектива в 1991 и 1993 годах стала чемпионкой Высшей лиги КВН.

В 1996 году Татьяна Лазарева вместе с товарищами по игре начала сниматься в юмористическом шоу «О.С.П. — студия», который показывали сначала по ТВ-6, затем по РТР и СТС. В 1997 году участники «О.С.П.» создали ситком «33 квадратных метра», где Лазарева исполнила роль матери семейства. Спустя год она начала вести кулинарное шоу «Пальчики оближешь».

В мае 2024 года против Лазаревой возбуждили дело об оправдании терроризма, телеведущей грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо тюремный срок от пяти до семи лет. После после возбуждения дела она внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Лазарева говорила, что радуется факту ударов БПЛА по территории РФ, хоть и признается, что испытывать подобное ужасно. Замоскворецкий райсуд заочно арестовал Лазареву 10 июля, также ее объявили в международный розыск.

Что Шац делал в КВН

Экс-супруг Лазаревой Михаил Шац тоже увлекся юмором еще в институте, начал играть в КВН. В конце 1980-х он выступал с командой Первого медицинского института, с 1991-го играл за «Сборную СНГ». В середине 1990-х комик переехал в Москву, где пытался устроиться по специальности и параллельно работал с товарищами по КВН над шоу «О.С.П. — студия». Затем Шац играл в ситкоме «33 квадратных метра».

С 2004 года комик вместе с Лазаревой и Александром Пушным вел шоу «Хорошие шутки». В 2010 году Шац получил пост продюсера спецпроектов СТС. Через два года стало известно, что телеканал не продлил контракт с юмористом. В 2018 году Михаил Шац дебютировал как стендап-комик.

В сентябре 2022 года Минюст РФ включил Шаца в реестр иноагентов. Юморист выступил против СВО на Украине и уехал в Израиль.