На могиле Юрия Шатунова появилось неожиданное послание поклонникам

На могиле певца Юрия Шатунова в Москве появилось послание для поклонников. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, гостей просят не приносить еду.

Могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище считается одной из самых посещаемых. Несмотря на то, что со дня внезапной смерти артиста прошло больше двух лет, про него не забывают. Сюда ежедневно приходят поклонники со всех уголков России. Не так давно для них здесь появилось послание.

Могила Юрия Шатунова выделяется сразу: она буквально утопает в цветах. Такого количества букетов, пожалуй, нет больше ни на одном другом захоронении. Поклонники несут певцу белые розы — те самые, о которых он пел при жизни.

Что сразу бросается в глаза — на могиле Шатунова идеальная чистота. Все букеты аккуратно расставлены в вазах. Завядших цветов нет. Судя по всему, их регулярно меняют. На кладбищенской стене висят плакаты с высказываниями Шатунова. Один из них гласит: «Я — не в тренде. Я — в истории». На другом плакате большими буквами написано: «Легенда».

Как оказалось, ухаживают за могилой Шатунова специально нанятые люди. Вдова певца Светлана, как известно, с детьми живет в Германии, поэтому обеспечивать уход самостоятельно не может. Она заключила договор на регулярную уборку могилы мужа. Самой Светлане теперь отправляют фотографии, чтобы она могла воочию видеть, как выглядит место захоронения супруга.

Двухметровый памятник Шатунову, выполненный из бронзы, находится в идеальном состоянии. За ним, кстати, тоже пристально следят. Не так давно на могиле появилось неожиданное послание для поклонников артиста: «Уважаемые поклонники! Убедительная просьба на постамент ничего не ставить: портится поверхность. Спасибо за понимание».

Поклонницы Шатунова, которых корреспонденты URA.RU встретили на кладбище, объяснили: часто фанатки певца приходят на кладбище не только с букетами. Они приносят с собой сладости и другую еду, которые оставляют на постаменте.

«Однажды женщина даже блины принесла — хотела угостить Юрия, — объясняет поклонница. — Разложила прямо на плите. Мы это увидели и попросили больше так не делать. Она даже обиделась: говорила, что со всей душой пекла. Хотя мы и объяснили: на плите после блинов, как и после другой еды, выпечки, остаются следы, которые трудно удалить».

К слову, наш корреспондент заметил на могиле певца и еще одно послание к его фанатам. Поклонникам предлагается поддержать инициативу по увековечиванию памяти Шатунова в Москве и Московской области и подписать петицию. Говорят, что ее подписывают активно.