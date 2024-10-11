Лолита прокомментировала идею о введении налога на бездетность

Певица Лолита прокомментировала заявление директора правительственного Института социально-экономических исследований Алексея Зубца о введении налога на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей. Свое мнение на этот счет она высказала в беседе с «Ридус».

Ранее Зубец заявил о необходимости введения налога на бездетность. По его словам, налоговые поступления с семьи без детей должны составлять 30-40 тысяч рублей. Зубец считает, что эти деньги могут пойти на «содержание дополнительного ребенка в чужой семье». Кроме того он предложил распространить данный налог на людей, которые не могут иметь детей «по медицинским соображениям», а также семьи с одним ребенком.

Комментируя это, Лолита заявила, что Зубец «совсем не знает о потребительской корзине граждан», ведь 30-40 тысяч рублей — это «огромные деньги».

«Сколько людей не по своей воле страдают бесплодием! Сколько людей имеют генетические дефекты, из-за которых нельзя рожать! За что этим людям финансовые обременения?» — добавила певица.

Экономист Зубец предложил ввести налог на бездетность для граждан старше 35 лет

Лолита отметила, что людям, которые занимаются семейной политикой в РФ, стоит подождать окончания экономических проблем в стране и только потом «думать о дополнительных налогах».