Кейт Миддлтон впервые пришла на публичное мероприятие после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые пришла на публичное мероприятие за пределами королевских резиденций после успешного окончания курса лечения от рака. 10 октября она вместе с принцем Уильямом прибыла в Саутпорт в пригороде английского Ливерпуля.

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Монаршие особы провели встречу с семьями трех девочек, которые были убиты во время нападения на танцевальный детский кружок в Лондоне. После случившегося во многих городах страны начались погромы. Пара пообщалась с пострадавшими и их родителями, а также с местными спасателями и медиками, которые подробно и в деталях рассказали о случившемся, передает BBC.

Принц Уильям мог бы стать королем уже в начале 2024 года, но возникшая у Миддлтон болезнь помешала этим планам.

В начале сентября Миддлтон завершила курс лечения от онкологии. У нее диагностировали рак, после чего она начала активную борьбу с болезнью. «Вечерняя Москва» обратилась к эксперту, чтобы выяснить, насколько эффективна химиотерапия в лечении этого вида онкологии и каковы шансы рецидива заболевания.