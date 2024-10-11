Лайма Вайкуле опозорилась на Тенерифе

Уехавшая в Латвию в 2022 году певица Лайма Вайкуле, оставшись без заработков в России, занялась организацией своих концертов в европейских странах. Исполнительница хита «Вернисаж» 11 октября должна была выступить для русскоязычной публики на Тенерифе, но крупно опозорилась.

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Как пишет mk.ru, продажа билетов началась еще летом по цене от 49 до 119 евро, однако заполнить даже половину зала за несколько месяцев так и не удалось.

Проводить концерт в таких условиях оказалось невыгодно, поэтому шоу перенесли на середину декабря. Вайкуле надеется, что перед новогодними праздниками у людей появится желание посещать развлекательные мероприятия, включая ее концерт.

«У нее и в России в последние годы были большие проблемы с наполняемостью. Она активно зарабатывала у нас на корпоративах, но сейчас такой возможности у нее нет. За рубежом проблемы понятны. Русофобия в Европе снижается. А местные русскоязычные говорят прямо: «предателей мы видеть не хотим», - приводит издание слова организаторов концертов.

Ранее бизнесмен Шираз Мамедов решил через суд лишить Лайму Вайкуле доли в российской компании, которая до сих пор приносит ей прибыль.