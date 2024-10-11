Пугачева рассказала о разводе

Развод — это всегда непросто, и сохранить после него дружеские отношения — задача не из легких. Конечно, бывают исключения, но чаще всего разрыв оставляет за собой не только юридические формальности, но и раны в душе. И даже если двое стараются остаться друзьями, как это сделали Алла Пугачева и Филипп Киркоров, это требует большой работы над собой.

Бывшие влюбленные, безусловно, заслуживают уважения за то, что смогли сохранить отношения без взаимных упреков и публичных обвинений. Это показывает их зрелость и способность думать не только о себе, но и о своих поклонниках, которые наблюдали за их историей любви годами. А как Примадонна сообщила о расставании?

«У нас все хорошо, мы остаемся близкими друзьями, потому что мы венчанные», — говорила она Лолите.