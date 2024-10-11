Раскрыта правда о выступлении тяжелобольной Селин Дион на Олимпиаде-2024

Певицу Селин Дион заподозрили в обмане. Эксперты проанализировали ее выступление на открытии Олимпиады-2024 в Париже и пришли к выводу, что она пела под фонограмму. Об этом пишет французская газета L’Équipe.

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Из-за тяжелой болезни Селин долгое время не выходила на сцену, но сделала исключение ради спортивного события мирового масштаба. Сообщалось, что она долго готовилась и репетировала, чтобы все прошло идеально. И в итоге ее выступление действительно произвело фурор. Но спустя несколько месяцев вскрылась правда — Дион все-таки не смогла спеть сама.

По мнению специалистов, звуковая дорожка с песней L’Hymne à l’amour, появившаяся в открытом доступе, доказывает, что вокалистка исполняла композицию под фонограмму. Подтверждает это и то, что на пении Селин никак не отразились погодные условия, которые были плохие в тот день.

К слову, арт-директор церемонии Тома Жолли и музыкальный директор Виктор Ле Ман утверждали, что Селин Дион пела вживую. Однако теперь новости они никак не комментируют.

Напомним, что Селин Дион уже несколько лет борется с тяжелой болезнью. У нее синдром мышечной скованности.

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