Хирург рассказал, сколько Бородина могла потратить на операции

Пластический хирург Денис Агапов предположил, что телеведущая Ксения Бородина могла потратить на пластику лица более двух миллионов рублей. Об этом хирург рассказал Telegram-каналу «Звездач».

По мнению Агапова, Бородина сделала ринопластику и, возможно, ей провели контурную пластику губ. Также он отметил, что у нее изменилось положение хвостов бровей и височная область.

«Либо это хороший макияж, либо сделана эндоскопическая периорбитопластика», - заявил хирург.

Он отметил, что стоимость контурной пластики губ варьируется от 30 тысяч до 300 тысяч рублей, а ринопластики - от 800 тысяч до одного миллиона 200 тысяч рублей. По оценке Агапова, эндоскопическая перербитопластика обходится примерно в миллион рублей.

Ранее Бородина критиковала пластических хирургов, перечисляющих операции, которые она могла сделать. Телеведущая отмечала, что по фотографиям можно определить только пластику груди. Чтобы понять, были ли сделаны другие операции, человека нужно увидеть в реальной жизни, подчеркивала Бородина.