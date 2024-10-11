Раскрыта самая тяжелая часть тюремной жизни рэпера P.Diddy

Адвокат американского рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P.Diddy) Марк Агнифило раскрыл самую тяжелую часть тюремной жизни для артиста. Его цитирует People.

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По словам Агнифило, рэпер испытывает трудности с едой.

«Я думаю, что еда, вероятно, самая тяжелая часть», — отметил адвокат.

В список блюд, предлагаемых музыканту в тюрьме, входят хлопья, фрукты, пирожные, гамбургеры, запеченная рыба, тако с говядиной, ростбиф, паста, куриные фахитас и прочее, уточняет издание.

Ранее российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) прокомментировал ситуацию вокруг P.Diddy.