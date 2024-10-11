Женатого певца Natan уличили в измене с Лерчек

Музыкант Натан Миров, более известный как Natan, мог изменить своей супруге с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает Starhit.

Портал опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены поцелуи двух знаменитостей. Интимный момент между Чекалиной и Мировым якобы случился на съемках шоу «Звезды в джунглях», которые прошли этой осенью.

Starhit отмечает, что Лерчек и Natan демонстрировали теплое отношение друг к другу на проекте. Музыкант открыто говорил, что покровительствует блогеру, а в одном из выпусков заявит, что готов пожертвовать Валерии свое место, если ее выгонят. Другие участники тоже отметили сближение знаменитостей и шутили над этим.

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38-летний Natan женат на дизайнере Анастасии Шевцовой. У пары есть сын, которого назвали в честь отца. Музыкант ранее признавался, что изменял супруге, однако просил прощения и обещал не повторять интрижки. Лерчек же, судя по всему, не рассматривала поцелуи с Мировым как что-то серьезное, поскольку недавно ее заметили в объятиях ее тренера по танцам. В этом году она развелась с Артемом Чекалиным: знаменитость признавалась, что их отношения разрушил домашний арест на время следствия по делу о неуплате налогов.