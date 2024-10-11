Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане

Певица Слава заявила в соцсетях о финансовых потерях из-за внезапной отмены концертов в Махачкале и Владикавказе, отметив, что «от разорения» ее спасло выступление на свадьбе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По словам артистки, о том, что ее концерт не состоится, они с командой узнали, уже приехав в Махачкалу.

«У нас должен был быть завтра сольный концерт в Махачкале, потом во Владикавказе, но их не будет. По каким причинам, я клянусь, я не знаю, вот честно. Даже если брать мои проблемы какие-то финансовые, то у меня простой трое суток. Нам надо будет сейчас их где-то переживать», - заявила Слава в видеообращении к поклонникам.

Певица посетовала, что потерпела убытки, поскольку ей нужно выплачивать зарплату команде из 25 человек, плюс ради качественного шоу она возит с собой оборудование.

Но затем артистка поделилась новостью, что ее пригласили выступить на свадьбе в Дагестане.

«А у нас свадьба в Махачкале образовалась. Очень масштабная – на 1500 тысячи человек. Как раз, как мой сольник должен был быть. Вот так», – рассказала она.

По словам исполнительницы, «от разорения» ее «спасла любовь». Слава также пообещала разобраться с сорванными концертами, заверив, что следующее ее выступление в Махачкале подготовит уже поверенный человек.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) высмеяла «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой в московском клубе. При этом она отдельно прошлась по певцу Филиппу Киркорову, отметив катетер на его руке.