Стало известно, сколько зарабатывает Филипп Киркоров после скандалов

Певец Филипп Киркоров за последние пару лет попал сразу в несколько скандалов. Самый масштабный был связан с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой, из-за которой он на время даже был отменен на российском ТВ. Однако сейчас артист вновь активно снимается и выступает на сцене, а гонорар его стартует от 4 млн рублей. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

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По словам Дворцова, Филипп не стал менее популярен. Его по-прежнему заказывают на корпоративы, а его заработок нисколько не уменьшился.

«Он на сегодняшний день, несмотря ни на что, является номером 1, как говорится, королем российской эстрады. Соответственно, его гонорары начинаются от 4 млн рублей и выше. Разница зависит от уровня мероприятия, города. Скандалы на гонорарах Филиппа никак не отразились. Но из-за этих историй он сейчас чуть потише», - заявил Сергей Дворцов.

Продюсер рассказал, что в райдере Филиппа есть алкоголь, а также на мероприятиях его всегда сопровождает охрана. Телохранитель у певца проверенный годами.

«Безусловно, с ним ходит охранник, сколько лет уже не помню. Такой седовласый. Он его личный помощник, водитель, и охранник. То есть там, как говорится, 3 в 1. Алкоголь в райдере присутствует. Он безумно талантливый, Киркорова очень любят у нас и за границей. Филипп Бедросович всех вдохновляет, меняет яркие образы, делает коллаборации с молодыми артистами», - отметил продюсер Дворцов.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о травмах, которые получил во время съемок фильма «Братья».