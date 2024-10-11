«Отказ» выступать перед россиянами, проблемы с ФНС: куда пропал Сукачев

Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании по кинопродакшену певца Гарика Сукачева. Что об этом известно, правда ли, что артист отказывался выступать перед россиянами, как сложилась его личная жизнь?

Что известно о кинокомпании Сукачева

Согласно данным SHOT, Сукачев основал компанию ООО «Диафильм» в 2019 году вместе с актером Дмитрием Харатьяном и знакомой, финансовым директором Анастасией Жидковой, артистам принадлежит по 40% фирмы, их партнеру — 20%.

По информации канала, их общая фирма может быть ликвидирована в ближайшее время. По данным канала, артисты планировали снимать фильмы и телепередачи, но уже в 2022 году никаких отчетных документов не было предоставлено, в том же году компания понесла убытки и ушла в минус на 461 тысячу рублей.

Авторы канала утверждают, что ФНС упорно требовала бухгалтерскую отчетность, а Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы, в итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета.

Как Сукачев «отбил» свою яхту у Европы

Сукачев с помощью российской юридической фирмы BGP Litigation смог добиться разблокировки своей яхты Pearly Bell 2, пишут «Ведомости». Судно с августа 2022 года находилось в Нидерландах и не покидало страну, сейчас его заметили рядом с курортом Тургутрейс в Турции.

При этом источник издания отметил, что страны Евросоюза не вводили санкций в отношении артиста, он также не смог назвать причины, почему яхта оказалась заблокированной в европейском порту. Известно, что судно было построено в 2021 году в голландском городе Медемблик, в его порту оно и находилось до недавнего времени.

Что известно о личной жизни Гарика Сукачева

Рокер счастлив в браке с Ольгой Королевой уже больше 40 лет. Пара познакомилась, когда они были подростками: Ольге было 14, а будущему музыканту — 16. Артист признается, что секрета счастливых долгих отношений он не знает и не может объяснить, как их брак продержался так долго.

«Нашим женам (супругам Александра Скляра, Сергея Галанина, Игоря Сукачева. — NEWS.ru) такие не подарки достались, совсем не подарки. Столько горя они хлебнули с нами, каких-то несправедливых обид. С другой стороны, вот эта целая жизнь — ее ничем не заменить, ведь в ней было всё. <...> Ближе друга, [чем супруга], просто нет. <...> Как в фильме „Место встречи изменить нельзя“ Ручник говорил: „Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Заразы!“», — с улыбкой сказал музыкант.

Правда ли, что Сукачев отказался выступать перед россиянами

В мае Telegram-канал Mash сообщил, что музыкант отказался выступать в российских регионах после срыва тура. По информации журналистов, Сукачев принял решение сосредоточиться на работе в театре «Современник» и будет давать концерты исключительно на корпоративных мероприятиях.

При этом Mash обратил внимание, что стоимость частного выступления артиста снизилась с девяти до семи миллионов рублей. В публикации говорилось, что в ближайшее время музыкант не планирует гастроли.

После этого PR-директор артиста Анастасия Рогожникова в беседе с NEWS.ru опровергла эту информацию. По ее словам, музыкант не намерен приостанавливать творческую деятельность и уже готовится к новым концертам.

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