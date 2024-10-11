Комик Комиссаренко посмеялся над своими визами в США и Великобританию

Известный в России комик Слава Комиссаренко, проживающий сейчас в Европе, посмеялся над визами талантов США и Великобритании, которые он получил.

© Вечерняя Москва

— Просто про это невозможно не шутить. Ты сначала узнаешь про эту талант-визу, тебе очень смешно, ты ржешь. Талант, сейчас мы докажем, что я талант! — рассказал Комиссаренко на концерте «Спасибо, у меня все» в Лондоне, запись которого доступна на YouTube.

Он также добавил, что ему показалось смешным разделение виз по двум типам — для «перспективных» и «исключительных» талантов.

Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование против уехавшего из страны Славы Комиссаренко. Уточняется, что стендап-комика обвиняют в клевете и оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко.

Позже Комиссаренко прокомментировал новость о том, что Следственный комитет Белоруссии начал в его отношении расследование. Артист опубликовал скриншот сообщения ведомства на своей странице в социальной сети. Он отметил, что на допрос явиться у него, «к сожалению, не получается».