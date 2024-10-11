Спевший с P.Diddy Тимати впервые отреагировал на обвинения против рэпера

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, высказался по поводу ситуации вокруг скандального американского рэпера и продюсера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P.Diddy. Его слова цитирует Telegram-канал «Звездач».

В 2010 году артисты совместно выпустили трек под названием «I'm On You».

— Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны, — приводят слова артиста в публикации.

О скандально известном продюсере P.Diddy в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула 17 сентября, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.

Стало известно, когда начнется суд над рэпером P. Diddy

P.Diddy обвинил правительство Соединенных Штатов в утечке информации по его судебному делу.