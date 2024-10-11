В Екатеринбурге сорвалась «Супердискотека 90-х» с «Вирусом» и «Стрелками»

В Екатеринбурге без объяснения причин отменили дискотеку 90-х, на которой должны были выступить группы «Кар-Мэн», «Вирус», «Стрелки», «Мальчишник», а также Юлия Волкова из дуэта «Тату» и рэпер Игорек.

Организаторы мероприятия заверили купивших билеты, что отмена концерта произошла по независящим от них причинам.

«Все деньги за билеты будут возвращены», — говорится в сообщении концертной площадки.

Уточняется, что дискотека 90-х была запланирована на 3 ноября. Комментариев от звездных участников мероприятия не поступало.

При этом, как сообщает Ura.ru, аналогичное мероприятие пройдет в городе 12 октября. Среди участников заявлена Лена Катина из дуэта «Тату», беременная певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, «Отпетые мошенники», Краски и другие участники, которые также были заявлены на мероприятии 3 ноября.

Ранее концерты певицы Анастасии Сланевской, выступающей под псевдонимом Слава, отменили в Махачкале и Владикавказе без объяснения причин. Такое решение организаторов шокировало исполнительницу хита «Попутчица», так как она уже успела приехать в первый город с командой из 25 человек.