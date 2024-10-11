Бывшая жена Аршавина заявила о желании извиниться перед Барановской

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые заявила, что хочет извиниться перед телеведущей Юлией Барановской за то, что «увела» Аршавина из семьи. Об этом в пятницу, 11 октября, пишет издание StarHit.

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Алиса Казьмина в шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия» поделилась своими мыслями о разрыве отношений с футболистом. Она призналась, что раньше считала себя сильной и волевой, но со временем ее бывший партнер делал ее слабее. Она признала, что зависела от этих отношений и теперь понимает, что он использовал ту же модель поведения и с Барановской, уходя и возвращаясь к ней. Казьмина выразила полную поддержку телеведущей и ее книге, заявив, что полностью согласна с тезисом «все к лучшему».

Разрыв дался Казьминой так же тяжело, как и Барановской. Но ее положение усугубилось проблемами со здоровьем. У женщины обнаружили аутоиммунное заболевание, фактически лишившее ее носа.

— Общалась ли я с Юлей? Нет. Думаю, что на сегодняшний день ей уже ничего нужно — ни мои извинения, ни мое признание в том, тогда все было неправильно, плохо, некрасиво. Но если бы так получилось, что мы с ней встретились бы, я бы подошла… И попросила у нее прощения, — приводят ее слова в материале.

В начале марта Казьмина сделала себе долгожданную ринопластику и показалась на публике с новым носом. В один день она проснулась полностью без органа обоняния, он сузился и был перекошен.

Пластический хирург Денис Агапов 17 августа показал фотографии Алисы Казьминой до и после пластической операции. Для воссоздания носа кожные лоскуты забирались из носогубных складок, использовались также ушные хрящи, пересаженные вместе с кожей, и реберные хрящи