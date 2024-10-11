Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление ее в международный розыск

В июне телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и объявили в розыск в России. Вчера Татьяну объявили и в розыск международный.

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Татьяна, проживающая в Испании, прокомментировала новость в своем Telegram-канале.

«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. Не советую вам, друзья, такого опыта... Значит, дорогие друзья, в Интерполе существует специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом для того, чтобы человека объявляли в розыск в Интерпол. Там есть законы, и они соблюдаются. Так что с этой неразберихой мы пока тут разберемся. А пока я еще посплю», — зевая, заявила Татьяна Лазарева*.

* Признана иноагентом в РФ.