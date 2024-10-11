Телеведущая Татьяну Лазареву объявлена в международный розыск

Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

"Лазарева объявлена в международный розыск", — приводит издание содержание материалов.

В них говорится о том, что телеведущая длительное время живет за пределами России. В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма.

Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что "радуется" им.

В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.