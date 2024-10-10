Разин выставил на продажу свой «замок» с вещами Шатунова

Андрей Разин, экс-продюсер группы «Ласковый май», рассказал в соцсетях о продаже своего замка-отеля в Ставрополе. Об этом пишет News.ru.

По его словам, в отеле бывали многие звезды российской эстрады, а также участники группы Boney M. Кроме того, в нем отдыхали после концерта участники группы.

«Да, продаю. Это гостиничный комплекс, готовый бизнес. Готов передать личные вещи [известного певца] Юры Шатунова, мои, потому что Юра был в этом замке», — уточнил Разин.

Напомним, что продюсер ранее уже выставлял особняк на продажу. В частности, в 2022 году он сообщил в соцсетях, что за 50 млн рублей продает в Ставрополе трехэтажный замок из красного кирпича с несколькими двускатными кровлями и двумя башенками.