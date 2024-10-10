Стало известно, когда начнется суд над рэпером P. Diddy

Процесс над скандальным рэпером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P. Diddy, назначен в Нью-Йорке на 5 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

Напомним, что рэпера обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Он находится под стражей в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

На предварительном заседании, которое прошло 10 октября, Комбс не признал своей вины. Основной суд назначен в Нью-Йорке на 5 мая.

P.Diddy начал музыкальную карьеру в 1990-х годах. В 2017 году он стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. Его состояние в 2022 году оценивалось в миллиард долларов. Таким образом он стал вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.