Приготовившаяся к гибели Боня рассказала, куда пристроила дочь
Модель и телеведущая Виктория Боня в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что не боится погибнуть во время очередного восхождения на гору Ама-Даблам в Непале, куда отправится через неделю. По ее словам, она сделала свой выбор и позаботилась о будущем 11-летней дочери Анжелины, которую отправила учиться в школу-пансионат в Англии. Так Боня отреагировала на многочисленные комментарии подписчиков, которые призвали ее не рисковать жизнью и подумать до ребенке.
Это мой выбор. Даже если я останусь на горе, это мой выбор. Моя дочь учится в школе в Англии с проживанием. Я сделала все, чтобы мой ребенок учился в самой лучшей школе. Ей есть чем заняться, также, как и мне, — ответила комментаторам Боня.