Приготовившаяся к гибели Боня рассказала, куда пристроила дочь

Модель и телеведущая Виктория Боня в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что не боится погибнуть во время очередного восхождения на гору Ама-Даблам в Непале, куда отправится через неделю. По ее словам, она сделала свой выбор и позаботилась о будущем 11-летней дочери Анжелины, которую отправила учиться в школу-пансионат в Англии. Так Боня отреагировала на многочисленные комментарии подписчиков, которые призвали ее не рисковать жизнью и подумать до ребенке.

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