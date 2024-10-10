Слава пожаловалась на внезапную отмену концертов

Анастасия Сланевская, она же Слава, рассказала, что ее концерты отменили в двух городах России — Махачкале и Владикавказе. Причин ей никто не назвал. Из-за этого у артистки возникли финансовые и другие проблемы.

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В своих соцсетях Слава сообщила, что у нее три дня простоя и нужно где-то разместить свой коллектив, состоящий из 25 человек.

«Я в Махачкале, у нас должен был быть завтра сольный концерт, потом во Владикавказе. Их не будет. По каким причинам, я клянусь вам, я не знаю. Жутко расстроена. Даже если брать проблемы финансовые, то у меня будет простой трое суток, нам надо будет их сейчас где-то переживать», — сказала певица в своем видеообращении.

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Однако долго горевать Славе не пришлось — в этот же день исполнительницу пригласили выступить на свадьбе на 1500 человек.

«А у нас свадьба в Махачкале образовалась. Очень масштабная», — сказала обрадованная певица.

Артистка добавила, что любовь спасет не только мир, но и ее от разорения.