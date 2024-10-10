Раскрыт гонорар Григория Лепса за корпоратив

Продюсер Евгений Морозов раскрыл гонорар певца Григория Лепса за корпоратив. Его слова приводит aif.ru.

Медиаменеджер отметил, что с 2013 года у исполнителя был самый высокий гонорар среди российских артистов. Морозов уточнил, что до пандемии коронавируса частное мероприятие с участием певца стоило 150 тысяч долларов.

«Сейчас его корпоратив стоит порядка 12 миллионов рублей, но напрямую он не сотрудничает с заказчиками и никому не выписывает счет. Все дела через менеджеров, агентов, а оплата через счета ООО. Концерт Лепса сегодня стоит 7 миллионов рублей», — сказал он.

Ранее у Григория Лепса обнаружили как минимум 793 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму, превышающую 552 тысячи рублей.