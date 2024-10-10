Прилучный отреагировал на слова Муцениеце об их сыне

Конфликт между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжается. Сейчас актеры делят детей, которые оказались втянуты в эту историю.

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Все началось с того, что экс-партнеры долго не могли договориться насчет размера алиментов, а недавно появилась информация, что их сын Тимофей решил остаться с отцом. По словам Агаты, мальчик почти перестал общаться с ней и сестрой Мией. Павел, который все это время молчал, наконец решил прокомментировать происходящее.

Прилучный дал интервью журналистам издания «7 дней» и ответил на острые вопросы. Актер отрицает, что он якобы пытается разлучить мать и сына. По словам Павла, Тимофей сам захотел жить с ним и сказал об этом еще в прошлом году, и Агата поначалу согласилась с этим. Однако затем поменяла свое решение.