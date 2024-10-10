Прилучный отреагировал на слова Муцениеце об их сыне
Конфликт между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжается. Сейчас актеры делят детей, которые оказались втянуты в эту историю.
Все началось с того, что экс-партнеры долго не могли договориться насчет размера алиментов, а недавно появилась информация, что их сын Тимофей решил остаться с отцом. По словам Агаты, мальчик почти перестал общаться с ней и сестрой Мией. Павел, который все это время молчал, наконец решил прокомментировать происходящее.
Прилучный дал интервью журналистам издания «7 дней» и ответил на острые вопросы. Актер отрицает, что он якобы пытается разлучить мать и сына. По словам Павла, Тимофей сам захотел жить с ним и сказал об этом еще в прошлом году, и Агата поначалу согласилась с этим. Однако затем поменяла свое решение.
«После подачи иска по алиментам она начала активно препятствовать желанию Тимофея жить со мной как фактически, так и юридически. Договориться у нас не получилось. Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо ее желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять», — сказал Прилучный.