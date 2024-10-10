Стали известны подробности развода Сергея Шнурова с четвертой женой

Певец Сергей Шнуров разводится со своей четвертой супругой Ольгой, дочерью крупного уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 16 сентября на сайте мировых судей Москвы появилась информация о том, что звездная пара расходится — Ольга Шнурова подала иск к Сергею. Само заседание по разводу состоится 21 октября.

Журналисты предположили, что супруги расходятся миром, без «громкой дележки имущества».

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По их данным, в 2018 году рэпер появился на церемонии GQ с эффектной блондинкой, в которой папарацци распознали 27-летнюю Ольгу Абрамову, дочь влиятельного магната металлургии, окончившую факультет мировой политики МГУ с красным дипломом и жившую как на Рублевке, так и в Лондоне.

Музыкант, который был старше подруги на 18 лет, представил ее как «поэтессу». Через некоторое время пара расписалась.

После свадьбы Шнуров отказался от эпатажного образа, сменил майку-алкоголичку и шорты на брюки и пиджак с галстуком, вступил в одну из партий, объявил о распаде группы «Ленинград».

«История очень поучительная. Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором», — отметила телеведущая Ксения Собчак.

Кроме того, по мнению бывшей помощницы Шнурова Анастасии Кулигиной, «погода в доме пары не была идеальной». Она пояснила, что у Ольги «сложный характер. Ведет себя очень скрытно. Дочь миллиардера. Поэтому как захочет, так и будет».

Актер Стас Барецкий предположил, что Шнуров в настоящее время переосмысливает свою прошлую жизнь и начинает все заново. По его мнению, в разводе звездной пары нет ничего плохого: просто они «исчерпали ресурс» в совместной жизни, и им нужно идти дальше.