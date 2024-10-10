Глава PMI заявил, что Шнуров не возвращает 150 млн рублей за отменный концерт

Музыкант Сергей Шнуров не отдает деньги за концерт, который был отменен в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом сообщил глава PMI Евгений Финкельштейн в пресс-центре НСН. Именно он заплатил лидеру «Ленинграда» гонорар.

Выступление Шнурова в Санкт-Петербурге внезапно отменили в сентябре прошлого года. До этого продюсер выплатил Сергею гонорар в размере 140 млн рублей, который он так и не отдал. Этот конфликт продолжается уже больше года.

«Он начинает ходить и торговать своим лицом, заявляя, что его обидели, что он не пил целый месяц, потому что хотел дать концерт, поэтому не хочет возвращать гонорар. Пытается максимально на всех надавить, на своих знакомых», — сказал Финкельштейн про Шнурова.

Ранее мы писали, что Сергей развелся с женой Ольгой Абрамовой. Их отношения начались в 2018 году, практически сразу после того, как артист разошелся с балериной Матильдой. У Сергея и Ольги есть сын, который является уже четвертым наследником рок-музыканта.