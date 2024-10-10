В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца

Концертному директора Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца в 1991 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт. Директор Талькова попытался застрелить Малахова, однако он смог увернуться. В результате пуля попала в певца и он скончался. После произошедшего Шляфман уехал в Израиль.

«С целью допроса и предъявления обвинения Шляфману следователями регионального ГСУ в Израиль направлен запрос об оказании международно-правовой помощи. Правоохранительными органами Израиля с участием прибывших туда петербургских следователей СК России Шляфману предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Талькова и покушения на убийство Малахова», — говорится в тексте.

Отмечается, что материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело концертного директора.