Игорь Крутой подтвердил возвращение Леонтьева на сцену

Игорь Крутой подтвердил, что певец Валерий Леонтьев выступит на юбилейных концертах композитора 8 и 9 ноября на «Live Арене» в Москве.

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Леонтьев выйдет на сцену в оба дня и исполнит песни, написанные вместе с Крутым, сообщает URA.RU. Среди совместных работ артистов: «Я позабыл твое лицо», «Сокровища Черного моря», «Акула из Гонолулу».

В марте 75-летний музыкант сообщил о завершении карьеры, заявив, что жанр, в котором он выступает, «не терпит дряхлости». Известно, что Валерий поет на частных мероприятиях и корпоративах, но сольных шоу не дает.