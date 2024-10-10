Опубликован список нежелательных для выступлений артистов

Telegram-канал Baza пишет, что артисты Дора и Slava Marlow вошли в список артистов, нежелательных для выступлений. По информации канала, соответствующий перечень готовили в администрации президента и направили в регионы.

Как стало известно каналу, список из 32 исполнителей отправили в регионы еще летом, позднее администрации регионов попросили разослать это главам городских округов. Согласно документу, который был разослан руководителям округов в Красноярском крае, творчество приведенных артистов «подрывает традиционные семейные ценности, пропагандирует асоциальный образ жизни и дискредитирует ВС РФ».

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По словам источника канала в администрации Красноярского края, на заседании антитеррористической комиссии было принято решение направить главам округов этот перечень для служебного пользования. Собеседник канала отметил, что в целях сохранения и укрепления традиционных ценностей и во избежание негативного общественного резонанса указанных музыкантов не рекомендуют привлекать к концертным выступлениям.

Как пишет Baza, в администрации Красноярского края началась служебная проверка в связи с публикацией списка в Сети. По данным канала, планируется установить, кто ответственен за утечку документа в сеть.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что в Госдуме нет никаких данных о наличии серого списка запрещенных актеров, которых не стоит снимать в кино. Она подчеркнула, что даже не будет рассуждать об этом. По словам депутата, подобные списки могут быть где-нибудь в исполнительной власти, но в Госдуме такого перечня артистов нет.