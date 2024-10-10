Shaman уличили в невыполненном обещании перед россиянами

Недавний концерт певца Shaman на Дне города в Оренбурге вызвал резонанс: местные жители поставили под вопрос рациональность подобных трат в регионе, пострадавшем от мощнейшего паводка. СМИ писали, что власти региона и певец договорились о пожертвовании, но деньги в бюджет города пока не поступили, сообщает Orenday со ссылкой на администрацию Оренбурга.

Концерт Shaman прошел в Оренбурге 30 августа. Сообщалось, что гонорар за выступление составит около 16 миллионов рублей. Депутат Госдумы Нина Останина предлагала певцу провести в городе благотворительный концерт, а предназначенный ему гонорар передать пострадавшим от паводка.

За несколько дней до концерта портал «Урал56.Ру» рассказал, что в результате переговоров губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с представителями артиста было решено, что певец передаст часть гонорара от выступления пострадавшим оренбуржцам. В первой половине октября портал Orenday решил выяснить, поступило ли пожертвование.