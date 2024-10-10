СМИ узнали о проблемах Макаревича* с концертами за границей

«Комсомольская правда» рассказала, что музыкант Андрей Макаревич* все чаще выступает в небольших залах и клубах, а гастролей за границей у него немного. Газета отметила, что его недавнее выступление в Израиле было отменено, а концерты - основной источник дохода музыканта.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант попытался оспорить решение Минюста, но суд отклонил его иск. В решении суда отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последнее время Макаревич* живет в Израиле.

По данным «КП», в декабре у Макаревича* запланировано три концерта в Израиле в малых залах, а в ноябре - гастроли по Германии. Продажи, как утверждает газета, пока невысокие, а стоимость билетов в пересчете на рубли составляет 5,8 тысячи - 13,2 тысячи рублей.

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По информации издания, Макаревич* вместе со своими музыкантами готов выступить на закрытых вечеринках в России за гонорар от семи миллионов рублей. По данным «КП», за последний год ни одного запроса из РФ музыканту не поступало.

Газета утверждает, что в России Макаревичу* начисляют пенсию более чем в 60 тысяч рублей в месяц (с надбавкой за звание народного артиста). Также «КП» отметила, что прибыльным проектом музыканта в России был джаз-клуб, но в 2023 году Макаревич* вышел из этого бизнеса и более мелких проектов, а в Израиле он занимается продвижением продукции своей винодельни.

* признан иностранным агентом в России.