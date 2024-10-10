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Игорь Крутой подтвердил возвращение Леонтьева на сцену

Композитор Игорь Крутой подтвердил, что певец Валерий Леонтьев действительно вернется на сцену и примет участие в его юбилейных вечерах. Об этом пишет Ura.ru.

Стало известно, ради кого Леонтьев вернется в Россию
© РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что народный артист России Валерий Леонтьев решил уйти со сцены. Продюсер Сергей Лавров отмечал, что артист пошел на такой шаг, «потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу». Сам певец заявил, что его жанр «не терпит дряхлости» и именно поэтому он не стал устраивать концерты на свое 75-летие и проводить прощальные туры.

По словам Крутого, Леонтьев все же примет участие в его юбилейных творческих вечерах, которые состоятся 8 - 9 ноября.

«Гостями будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», - заявил композитор.

При этом ожидается, что Леонтьев будет выступать в течение двух дней и исполнит не одну, а сразу несколько композиций, написанных в тандеме с композитором. К возвращению Леонтьева активно готовятся и его поклонники.

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Помимо Леонтьева, участие в творческих вечерах Игоря Крутого подтвердила и Ирина Аллегрова. Кроме того, на юбилее споют Дима Билан, Филипп Киркоров, Алсу, Ани Лорак, Григорий Лепс, Николай Басков.