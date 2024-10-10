Стало известно, ради кого Леонтьев вернется в Россию

Композитор Игорь Крутой подтвердил, что певец Валерий Леонтьев действительно вернется на сцену и примет участие в его юбилейных вечерах. Об этом пишет Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что народный артист России Валерий Леонтьев решил уйти со сцены. Продюсер Сергей Лавров отмечал, что артист пошел на такой шаг, «потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу». Сам певец заявил, что его жанр «не терпит дряхлости» и именно поэтому он не стал устраивать концерты на свое 75-летие и проводить прощальные туры.

По словам Крутого, Леонтьев все же примет участие в его юбилейных творческих вечерах, которые состоятся 8 - 9 ноября.

«Гостями будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», - заявил композитор.

При этом ожидается, что Леонтьев будет выступать в течение двух дней и исполнит не одну, а сразу несколько композиций, написанных в тандеме с композитором. К возвращению Леонтьева активно готовятся и его поклонники.

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Помимо Леонтьева, участие в творческих вечерах Игоря Крутого подтвердила и Ирина Аллегрова. Кроме того, на юбилее споют Дима Билан, Филипп Киркоров, Алсу, Ани Лорак, Григорий Лепс, Николай Басков.