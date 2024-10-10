P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу

Американский рэпер Шон Комбс, который наиболее известен зрителям под псевдонимом Diddy, обвинил правительство Соединенных Штатов в утечке информации по его судебному делу. Об этом пишет издание ABC News.

© Вечерняя Москва

— Шон Diddy Комбс обвиняет правительство (США — прим. «ВМ») в утечке информации о его обвинительном заключении, — говорится в статье.

По данным издания, музыкант подал иск в отношении федеральных агентов и прокуратуру в незаконной утечке информации. Он добавил, что утечки привели к тому, что к нему начали относиться предвзято до рассмотрения обвинений в здании суда, следует из материала.

Против американского рэпера готовится подача еще 120 исков о сексуальном насилии. Адвокаты истцов утверждают, что среди пострадавших имеются дети в возрасте 9 и 14 лет.

О скандально известном продюсере P.Diddy в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула 17 сентября, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.