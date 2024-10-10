В российских школах начали изучать песни Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Как сообщает Chita.ru, об этом рассказали ученики сразу нескольких школ Читы.

Появление творчества музыканта в образовательной программе подтвердил пресс-секретарь комитета образования по Забайкальскому краю Гэсэр Раднаев. По его словам, на уроках музыки в 7 и 8 классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни. В этот блок и включили Shaman в качестве примера исполнителя подобных композиций.

Напомним, что Shaman приобрел свою популярность после начала спецоперации на Украине, выпустив песни «Встанем», «Я русский» и другие композиции патриотической тематик. В июле 2024 года президент Владимир Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста РФ. Отмечается, что он внес «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

26 сентября Дронов рассказал, что разводится со своей женой, медиаменеджером Еленой Мартыновой. Он признался, что причиной разрыва стал сложный график работы и высокий уровень занятости.