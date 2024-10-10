Дочь Киркорова начала зарабатывать в Сети после публикации пародий на отца

12-летняя дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория начала зарабатывать в Сети. Девочка принимает заявки на рекламу в Telegram-канале.

Наследница исполнителя хита «Зайка моя» недавно стала активно развивать социальные Сети. Она снимает юмористические ролики, в которых пародирует и даже высмеивает звездного отца. За это девочку критикуют, но она не видит ничего плохого в своем контенте, так как Киркоров – ее отец, а не посторонний человек.

Ролики помогли Алле-Виктории набрать подписчиков. Сейчас в ее Telegram-канале насчитывается уже почти 5 тысяч поклонников, и школьница захотела на этом заработать. Она размещает у себя в блоге рекламу. По данным Telegram-канала «Светский хроник», расценки пока детские - до 1500 рублей за пост. Однако Киркорова пообещала повышение прайса.

Берет на рекламу Алла-Виктория не всех. Например, она отказывается сотрудничать по бартеру, с казино, биржами и мошенниками.

К слову, сам Филипп Киркоров положительно реагирует на контент дочери. Он признался, что она хулиганит, но это пройдет с возрастом.

Ранее дочь Филиппа Киркорова ответила на критику своих пародий на отца.